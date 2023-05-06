Супруг актрисы - Виталий Борисюк.

6 мая актриса Ольга Сумская и ее супруг, актер Виталий Борисюк отмечают годовщину свадьбы - вместе они уже 27 лет. В народе эту дату называют "свадьбой красного дерева". В честь такого события Сумская сделала трогательный пост в Instagram, где поделилась архивными фото со своим любимым.

"6 мая…27 лет вместе… Верю, что и дальше мы сохраним эти чувства", - кратко прокомментировала Ольга.

Реакция соцсетей

"Искренние поздравления, красавчики! Купайтесь в счастье, тоните в любви! Обнимаю!"

"Поздравляю, друзья! Ангела-хранителя вам! Вы классные!"

"Счастья на долгие годы! К 50-й годовщине минимум"

"Вы невероятны! Счастья вашей семье! Любим вас!"

"Поздравляем! Долгих лет счастливой жизни вам! Мы сегодня тоже празднуем нашу годовщину. 6 мая -– наш счастливый день, вспоминаю слезы на глазах от счастья в ЗАГСе. Счастливых 6 лет, всякое уже пережили, но всегда вместе!"

Отметим, после начала полномасштабной войны Ольга и Виталий часто выходили на связь с фанатами, рассказывая, как они переживают непростые времена.

Видео дня

Например, однажды звездное семейство показало, как они варили суп на газовом баллоне в подъезде после того, как из-за очередного массированного ракетного обстрела вся страна осталась без электричества.

Вас также могут заинтересовать новости: