Ведущая также высказалась о наложенных на возлюбленного санкциях.

В сети всколыхнули обсуждение относительно мужа известной украинской ведущей Ольги Фреймут, которая на днях вернулась в Украину, и его российского гражданства. Знаменитость впервые ответила на упреки относительно этого и прокомментировала наложенные на избранника санкции.

В комментарии для ТаблоID ведущая подтвердила, что ранее у ее мужа Владимира Локотко был российский паспорт. По словам Фреймут, в 2006 году возлюбленный стал резидентом Украины. В дополнение, она рассказала, что в России против Локотко вводили санкции, но в 2019 году их отменили.

"Мой муж действительно был гражданином России, ну так сложилось, что он родился в Казахстане, он там (в России - УНИАН) учился, а потом уехал в Украину, и с 2006 года он живет, работает и является резидентом Украины. Мало того, у него есть персональные санкции от России 2018 года как на топ-менеджера украинской медиаиндустрии", - отметила Ольга.

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Знаменитость рассказала, что сейчас Владимир - гражданин Казахстана. Ведущая поделилась, что муж еще до 2022 года подавал документы на получение украинского паспорта, но с началом полномасштабного вторжения этот процесс затянулся. Более того, Фреймут отметила, что Украина не вводила санкции против Локотко.

"Мы знаем, что во время войны Украина забирает жилье у россиян, но мой Володя - он резидент Украины. А по закону Украина не вводит санкции против резидентов Украины. Сейчас Володя является гражданином Казахстана. Нам же надо как-то в Украине жить. Конечно, Володя получил казахский паспорт. Он подался на украинское гражданство еще до начала войны, но началась война. И пока мы ждем решения", - указала звезда.

Напомним, ранее Ольга Фреймут заявила, что стала жертвой мошенников. Ведущая осталась без квартиры в центре Киева. Знаменитость много лет назад приобрела квартиру в столице, но застройщик остановил строительство и сейчас не возвращает средства Ольге. Она записала видеообращение к компании, которая занималась строительством, и ее владельцу Андрею Ваврышу.

Ваврыш отметил, что его клиентом является не Фреймут, а ее муж. Именно он указал, что Локотко - гражданин РФ. После этого в сети начались активные обсуждения, а на ведущую посыпался хейт. Владелец компании упрекнул Фреймут, что она просто пытается получить средства, ведь якобы не будет жить в Украине, а строительство, по его словам, не останавливалось.

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