Телеведущая дала мастер-класс, как правильно целоваться.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут решила научить своих подписчиков, как правильно целоваться при встрече.

Соответствующий обучающий ролик ведущая опубликовала в своем Instagram.

"Как целоваться при встрече? Громко и фактически? Нет, нет, нет! Поцелуй – это очень интимно. При встрече его имитируем, не прикасаясь к щеке того, с кем здороваемся", – отметила она в подписи к видео.

На самом ролике Фреймут фактически показывает, как делать нельзя, "интимно" целуя девушку в обе щеки.

Читайте такжеОля Фреймут показала свои роскошные апартаменты на ПодолеПодписчики по-разному отреагировали на ролик: "Очень важно", "Я не могу имитировать, когда действительно хочу поцеловать человека при встрече", "То есть, этикет – это лицемерие? Зачем вообще тогда имитировать? Вы, Оля, пропагандируете лицемерие выходит", "А если это мужчина, и очень хочется поцёмать. Ну, например, долго не виделись?", "А почему вы не показали, как правильно целовать при встрече".

Ранее Фреймут дала мастер-класс о том, как правильно есть мороженое.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц