Телеведущая дала совет о том, как правильно есть мороженое в стаканчике

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут дала своим подписчикам актуальный мастер-класс о том, как правильно есть мороженое.

По словам Ольги, мороженое - чуть ли не единственный продукт, который можно не прикрываясь облизывать.

"Вы же не какой-то сексист, поэтому ешьте смело", - сказала Фреймут.

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Ведущая также рассказала, что, если капельки мороженого стекают по стаканчику, их тоже можно слизать языком.

Однако эти правила относятся только к мороженому в стаканчике.

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Автор: Екатерина Лиманская