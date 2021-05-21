Ольга Фреймут рассказала, как правильно есть мороженое в стаканчике / скриншот
Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут дала своим подписчикам актуальный мастер-класс о том, как правильно есть мороженое.
По словам Ольги, мороженое - чуть ли не единственный продукт, который можно не прикрываясь облизывать.
"Вы же не какой-то сексист, поэтому ешьте смело", - сказала Фреймут.
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Ведущая также рассказала, что, если капельки мороженого стекают по стаканчику, их тоже можно слизать языком.
Однако эти правила относятся только к мороженому в стаканчике.
Фреймут показала, как правильно есть мороженое
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