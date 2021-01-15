Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.
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На одном из снимков она позирует вместе со своим супругом Владимиром Локотко. Стоит отметить, что Фреймут очень редко показывает свою семью. Известно, что у нее есть дочь Злата от предыдущего брака.
Буквально за несколько минут фото набрало почти две тысячи лайков и множество восторженных комментариев.
"Очень красивое фото", "Идеально", "Вы очень похожи", "Как будто кадр из фильма", - пишут фанаты в комментариях.
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