Телеведущая отдыхает с мужем и детьми на Мальдивах.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.

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На одном из снимков она позирует вместе со своим супругом Владимиром Локотко. Стоит отметить, что Фреймут очень редко показывает свою семью. Известно, что у нее есть дочь Злата от предыдущего брака.

Буквально за несколько минут фото набрало почти две тысячи лайков и множество восторженных комментариев.

"Очень красивое фото", "Идеально", "Вы очень похожи", "Как будто кадр из фильма", - пишут фанаты в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич