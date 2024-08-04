Певица резко высказалась о коллеге, который находится за границей.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее похвасталась фигурой, прямо во время шоу вспомнила об артисте Олеге Виннике, который после начала полномасштабного вторжения сбежал за границу. Исполнительница высмеяла коллегу.

Как пишет издание "РБК-Украина", своим мнением относительно беглеца знаменитость поделилась во время концерта "Музыкальная платформа Украины" в Киеве. Это событие приурочено ко Дню Независимости Украины. Съемки мероприятия проходили в субботу, 3 августа.

Ведущим концерта стал певец Геннадий Ветер, которого часто сравнивают с Винником, из-за их сходства во внешности и творчестве. Полякова, которая приняла участие в шоу, не была исключением и также заявила, что Ветер - копия Олега.

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"Это место сейчас свободно. Залезай, пока никто не занял", - сказала к артисту Ольга.

На это Геннадий ответил певице, что "волчицы" Винника не позволят ему занять его место в украинском шоу-бизнесе. Поклонницы беглеца, по словам Витера, выйдут на сцену и "будет ему горе".

"Они все в Германии, там, где служит наш Олежка в немецкой теробороне", - в шутку добавила Полякова.

Как известно, после 24 февраля 2022 года Винник уехал в Германию. Сам певец утверждал, что эмигрировал якобы из-за сложного заболевания, которое лечит за рубежом. Артист не выходит на связь уже более 2 лет и молчит о войне в Украине.

До полномасштабного вторжения россиян Полякова и Винник были близкими друзьями. Они поддерживали друг друга и появлялись вместе на публике. Но после исчезновения артиста их связь оборвалась и сейчас они не общаются.

Напомним, ранее Оля Полякова неожиданно стала танкисткой. В новом выпуске шоу "Полевая кухня" она посетила одну из частей Национальной гвардии Украины.

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