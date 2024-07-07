Певица считает, что беглянку в жизни интересуют только деньги.

Бывшая участница "ВИА Гры", украинская певица Алена Винницкая, которая ранее высказалась о Надежде Мейхер и Вере Брежневой, резко прошлась по артистке-запроданке Анне Седоковой. Исполнительница объяснила, почему экс-коллега по группе предала Украину и сейчас живет в РФ.

Винницкая считает, что Седокова вообще не понимает, что происходит в мире и беспокоится только о собственном комфорте. Певица говорит, что беглянка искала выгоду только для себя, а в стране-агрессорке она живет из-за возможности зарабатывать кровавые рубли.

"Я прекрасно знаю Седокову - она абсолютно пустоголовый человек. То, что она не имеет мозгов, было понятно после первой же встречи. Ее в жизни всегда интересовало лишь одно: получить что-то для себя. Комфортная жизнь, богатого мужчину, славу - это все, что ее интересует. Меня совсем не удивляет ее позиция - она на своем месте. Именно там, где ей положено быть. Меня удивило бы, если бы этот человек резко изменил позицию", - рассказала Алена в интервью для OBOZ.UA.

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В дополнение, артистка сравнила Анну с другой путинисткой Ани Лорак, которая также поддерживает режим Кремля и забыла о родине. Винницкая уверена, что беглянки не умеют мыслить критически и нажива на геноциде украинцев - это обычное явление для них. Алена добавила, что их поведение было очевидным для нее.

"А Седокова всегда такой была, как и Ани Лорак, кстати. Ее так воспитал продюсер Юрий Фалеса. Все, что интересовало ее в жизни, - это быть певицей. Это человек без стержня, без политических убеждений. Я просто хочу петь! И мне все равно, где петь. Все равно, для кого петь. Для Гитлера? Пожалуйста. И для Муссолини она бы выступила. "Оставьте меня в покое, я всего лишь певица", - такая позиция у нее была всегда. И поэтому у меня также к ней нет претензий. Какой была, такой и осталась. Ей плевать, что на ее Родине убивают людей. Ей безразлично, что кто-то голодает", - сказала исполнительница.

Напомним, ранее Елена Винницкая назвала причины развода с мужем.

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