Владимир Талашко написал заявление по собственному желанию.

В августе 2021 года преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и актера Владимира Талашка обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах.

В домогательствах его обвинили студентки и бывшие абитуриентки, а также журналистка, высказавшаяся о приставаниях во время интервью. По их словам, он приглашал девушек домой под предлогом помощи в обучении или устройстве в ВУЗ, фотографировал их обнаженными и целовал. При этом сам Талашко отрицает все происходящее.

В связи с этим Министерство культуры и информационной политики начало служебное расследование. Сегодня, 8 ноября, актриса Виктория Муштей сообщила, что Талашко написал заявление по собственному желанию и больше преподавать в университете он не будет.

Читайте также"Случаются проколы в сексе": раздетая Огневич назвала признаки идеального мужчины"Финал истории. Битва выиграна благодаря каждой девушке, которая осмелилась написать заявление в университет и Министерство. Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не подвергались насилию. А также, чтобы это было примером другим педагогам злоупотребляющим своей властью", - написала Муштей.

Также она добавила, что группа, которая занимается расследованием в университете, пытается тянуть время, чтобы "замять" вопрос. По ее словам, она сообщила группе о том, что у нее есть контакты девушек, которых домогался Талашко, еще 30 августа. Но ей так никто и не ответил. В итоге оказалось, что они приняли поступившую информацию к сведению и продолжили работу группы до 31 декабря.

"Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос. Выводы очевидны. Менять систему не просто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где подобное не считается нормой. Следующий шаг - принятие закона о харасменте", - подытожила Муштей.

Кто такой Владимир Талашко

Владимир Талашко – заслуженный артист Украины, актер и режиссер; в 2002 году получил звание народного артиста. Является действующим членом Национального союза кинематографистов Украины.

Актер, прежде всего, известный по главной роли в фильме режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики" (1973). Снимался в советских лентах о Второй мировой войне.

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Автор: Диана Могилевич