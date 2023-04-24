Телеведущий Демин рассказал, кто может заменить Винника на украинской сцене.

Украинский телеведущий Слава Демин рассказал, что музыкант Андрей Кравченко может занять место на сцене вместо Олега Винника, который с начала полномасштабного вторжения отсиживается в Германии.

По словам Демина, Кравченко и Винник очень похожи, а их голоса и вовсе сложно отличить.

"Пока Олег Винник в Германии, в Украине появился тот, кто его заменит. Во всяком случае так пишут под фото и видео певца Андрея Кравченко. Я послушал его песни и могу согласиться с девушками, которые пишут, что певец очень сильно похож на Олега Винника. Я даже когда послушал песню не сразу понял, что это поет не Олег, а Андрей", - сказал Демин в программе "Слава ПРО".

Кто такой Андрей Кравченко

32-летний Андрей Кравченко родился в Черниговской области. Пять лет он выступал в фольклорном ансамбле. После этого Кравченко работал в ансамбле песни и танца Государственной пограничной службы Украины. Во время полномасштабного российского вторжения выступает на благотворительных концертах, где собирает деньги на помощь родной стране.

Напомним, ранее продюсер Олега Винника заявил, что прекратил работу с музыкантом.

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