"Когда-нибудь я решусь поделиться своим счастьем": Олег Винник рассказал о личной жизни

Песни Олега Винника зачастую посвящены именно чувствам и любовным переживаниям.

Популярный украинский исполнитель Олег Винник очень ревностно оберегает свою личную жизнь. Все свои эмоции и переживания он вкладывает в песни.

В эксклюзивном интервью УНИАН Олег рассказал, почему не хочет выносить личное на публику.

"Я очень ценю свою жизнь и своих близких людей. Делиться этим я не хотел бы, должно же хоть что-то в этой жизни быть «исключительно мое»? Конечно, возможно, когда-нибудь я все же решусь поделиться своим счастьем и рассказать людям о своих ценностях. Но всему свое время", - говорит артист.

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При этом песни Олега Винника зачастую посвящены именно чувствам и любовным переживаниям. К примеру, артист поделился, кому посвящена его песня "Безумная любовь".

"Песню «Безумная любовь» писал, используя сказочные аллегорические образы, это собирательное представление о наших чувствах. Поэтому, правильнее говорить «не о ком», а «о чем». Этой композицией я хотел сказать о том, что счастьем не бросаются. Его нужно заслужить, а любовь взрастить – такую, чтобы она не стала к нам жестокой и безумной", - делится певец.

Полный текст интервью читайте по ссылке.

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