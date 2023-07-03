По словам Ясинского, Винник не может выйти из-под влияния другого человека.

Продюсер Михаил Ясинский рассказал, что даже после того, как певец Олег Винник в начале полномасштабного российского вторжения выехал за границу, у него есть все шансы продать билеты на свой концерт в Украине.

При этом, как он считает, вряд ли этот концерт состоится. В связи с волной хейта, которая обрушилась на Винника, у него может просто не хватить ни сил, ни энергии, ни желания, чтобы отыграть шоу.

"Он может продать билеты на концерт в Палаце спорта, но условия вокруг него сложатся так, что он подумает: "Ну, его нафиг. Это стресс, какие-то журналисты, активисты". Он может сказать, что не выйдет на сцену, потому что не будет голоса. А артисты подвержены психическим расстройствам. Но я считаю, что даже эти условия завтра могут исчезнуть", - сказал Ясинский в интервью Славе Демину.

По его словам, какой-то человек может оказывать серьезное влияние на Винника. И пока артист не знает, как из-под него выйти.

"Сейчас другая реальность, и она будет еще меняться. Я не знаю, какая реальность у Олега, может на него есть какое-то влияние. Может какой-то человек что-то заливает ему в уши. Возможно, он что-то осознает. Я знаю, много людей, которым кто-то что-то говорит, угрожает, особенно если ты находишься в Германии", - добавил продюсер.

Также Ясинский отметил, что мнение о Виннике еще может измениться, но для этого ему стоит задуматься над несколькими вопросами и что-то сделать.

"Возможно, именно в этот момент Олег смотрит какой-то комментарий, и сам задает себе вопрос: "А может я где-то ошибаюсь? Может я что-то не так сделал?" Он подумает, с кем-то посоветуется, а потом выйдет в эфир и что-то такое скажет, что мнение о нем изменится", - подытожил продюсер.

Напомним, ранее Олег Винник сделал заявление по поводу алкогольной зависимости.

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