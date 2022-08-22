Инцидент произошел еще в конце 90-х.

Украинский музыкант Олег Скрипка вспомнил, как однажды ударил с ноги путиниста Александра Дугина, дочь которого на днях взорвали в автомобиле.

"Еще до начала военной агрессии со стороны России, в конце 90-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они окончились нашей победой. Слава Украине!" - написал Скрипка на своей странице в Facebook.

К этому посту Скрипка прикрепил скриншот материала местного СМИ, который, к слову, тогда разделяли его позицию.

"В тесной гримерке "Акватории" украинские рок-звезды внимательно слушали речь Дугина, который трактовал украинцев как предателей Великой Евразии. В воздухе запахло национальным раздором. Олег Скрипка, кутаясь в легкое пальтишко направился к выходу, и столкнулся с геополитиком", - говорится в статье.

Тогда СМИ написали, что при столкновении Дугин обматерил Скрипку. Реакция украинского музыканта была молниеносной. Он молча дал ему в челюсть... с ноги.

"Дугин, встретив украинца, обматерил его. Тот, в ответ не сказав ни слова, взлетел в воздух и нанес блестящий удар ногой в челюсть россиянина", - говорится в материале.

Напомним, ранее в Подмосковье подорвали дочь главного идеолога "русского мира" в РФ Дугина. После такой новости Дугин попал в больницу.

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