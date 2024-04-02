Артист признался, что один из сыновей планирует повторить звездный путь отца и продолжить его певческую карьеру.

Лидер рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка впервые за долгое время раскрыл детали жизни своих сыновей. Музыкант поделился, кем они хотят стать.

Певец рассказал, что его 18-летний сын Роман уже является студентом и планирует стать историком. Зато 16-летний Устим учится в 11 классе и решил пойти по пути отца. Парень планирует стать певцом и построить карьеру на сцене.

"Старший сын изучает историю. Он - историк. Младший сын заканчивает школу в этом году, и он хочет быть музыкантом. Как он сделает свою карьеру, мы увидим, но он пишет свои музыкальные альбомы", - поделился певец в программе "Люкс ФМ".

Стоит отметить, что отвечая на вопрос о том, где будет учиться Устим - за границей или в Украине - Скрипка отметил, что они еще не решили это.

"Где будет возможность учиться, там увидим", - сказал музыкант.

Напомним, ранее Олег Скрипка открестился от вопросов о мобилизации.

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