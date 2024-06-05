Артист рассказал о подарках, которые получил на 60-летие.

Украинский певец, фронтмен группы "ВВ" Олег Скрипка, который ранее ответил, пойдут ли его дети воевать, поделился планами своего младшего сына Устима. Также исполнитель рассказал, как отпраздновал свой день рождения, который был 24 мая.

На днях знаменитости исполнилось 60 лет. Празднование он устроил в семейном кругу в ресторане. Среди присутствующих были его возлюбленная и четверо детей.

"Этот день рождения не был исключением. Мы всегда семьей куда-то идем, в обычный ресторан. Мне дети спели "Многая лета", - поделился Скрипка в программе "Утро в большом городе".

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Однако на следующий день свой юбилей певец отпраздновал на концерте, где собрал поклонников и друзей. Перед выступлением Олег встретился с товарищами, от которых получил различные подарки. В частности, исполнитель Александр Положинский вручил особый подарок коллеге. Скрипка получил картину, написанную донецким художником на коробке из-под боеприпасов.

"Картину рисовал мой друг, художник из Донецкой области. Его зовут Сергей Сметанкин. Это картина на ящике от боеприпасов", - сказал Положинский.

В дополнение, певец поделился планами своего 16-летнего сына Устима. Как известно, ранее парень хотел заниматься музыкой, однако сейчас он не раскрывает своих планов и не говорит, куда будет поступать. Сам Скрипка не давит на Устима и уважает его самостоятельность:

Устим мне не говорит, он держит в тайне. Я ему задал вопрос, говорю: "Ты можешь папе сказать хотя бы в день рождения?". Он сказал, что нет. Ребенок хочет делать самостоятельные шаги, чтобы я никоим образом не вмешивался.

Напомним, ранее Олег Скрипка рассказал о родственниках из России.

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