От Олега Ляшка ушла жена и подала на развод после 26 лет отношений

Заявление на развод его супруга подала еще в 2024 году.

Стало известно, что вскоре 52-летний политик Олег Ляшко станет холостяком. От него ушла жена Росита Сайранен, с которой он состоял в отношениях 26 лет.

Как сообщает "Главком", инициатором развода стала Ростик - так Ляшко нежно называл свою жену. Интересно, что судебный процесс начался еще в сентябре 2024 года, а ближайшее заседание состоится только 3 марта.

Известно, что Ляшко официально женился на Росите только спустя 20 лет отношений. Еще шесть лет они находились в законном браке.

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"20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другая не надо, нам нужна самая лучшая", - цитировал Ляшка "ТСН".

У них есть двое детей - 22-летняя дочка Владислава и 4-летний сын Александр.

Напомним, Алексей Арестович разводится с женой спустя почти 10 лет брака. Заявление на расторжение брака подала Анастасия.

11 февраля Соломенский суд Киева принял ее заявление на рассмотрение, однако когда состоится заседание - неизвестно.

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