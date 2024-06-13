Российские власти отомстили звезде за то, что она осуждает путинский режим.

Российское руководство наказало известную актрису и телеведущую Татьяну Лазареву за ее поддержку Украины. Более того, знаменитость, которую ранее внесли в список "иноагентов", даже подали в розыск.

С первых дней полномасштабного вторжения россиянка осуждала кровавый режим Кремля и жила в Киеве, за что власти РФ отомстили ей. Следовательно, российское МВД объявило Лазареву в розыск. При этом, что именно инкриминируют актрисе - неизвестно. Россияне скрывают уголовную статью, в нарушении которой Татьяну обвиняют.

Сама звезда пока никак не комментировала инцидент. Однако, вероятно, это никак не повлияет на ее позицию. Ведь, несмотря на все давние запреты и наказания, она продолжает помогать украинцам и выступать против войны.

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Проукраинская позиция Лазаревой

В начале полномасштабного вторжения ведущая находилась в Киеве и долго не покидала украинскую столицу, поддерживая граждан. Позже она уехала в Испанию, где живет до сих пор. Актриса неоднократно призывала россиян выходить на митинги и противостоять диктатору Путину. Также она заявляла, что "Россию нужно сравнять с землей и построить новую страну", и обвиняла всех россиян в войне.

Более того, во время атак дронов по России, знаменитость радовалась, что скоро наступит конец путинскому режиму. Татьяне стыдно за свою родину, но при этом актриса не планирует отказываться от российского гражданства. По ее словам, она не может отвечать за всех жителей РФ.

Стоит указать, что мужа Лазаревой - актера и ведущего Михаила Шаца - также признали "иноагентом". Однако в январе 2024 года звезды развелись.

Напомним, ранее Лазарева прокомментировала занесение в список "иноагентов".

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