Российская актриса Татьяна Лазарева, которая поддержала Украину и неоднократно осудительно высказывалась против кремлевской агрессии, попала в список "иноагентов". Данное событие она прокомментировала у себя в Instagram-блоге.
"Привет, теперь я - ваш иноагент. Дети спрашивают: "Мама, а ты будешь в связи с этим что-то указывать в своих соцсетях, отдельно отмечать, что ты теперь иноагент, есть какой-то знак?" Я говорю: "Конечно, есть, дети, вот он!" (Смайлик среднего пальца, - ред.) Но это не вам. Это им – тем, кто думает, что людей можно клеймить как скот. Не выйдет, господа нехорошие! Вы можете меня называть, как хотите, это ваше право. Но мое право называть тех, кто сейчас у власти в России – агентами ада, агрессорами и фашистами. Моя правда всегда со мной и она победит", - сказала актриса и телеведущая.
Напомним, путинист Лазарев определился, кого он поддерживает в войне против Украины.
Также УНИАН писал, что Потап призвал Симоньян говорить об ориентации Киркорова, Баскова и Лазарева, а не Галкина.
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