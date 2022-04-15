Музыкант рассказал, что ее образ милой и доброй - это всего лишь картинка для зрителя.

Украинский певец MELOVIN на фоне задержания Медведчука и обращения Оксаны Марченко к Зеленскому решил рассказать об опыте общения с телеведущей в 2015 году. По словам артиста, когда он пришел на проект, Марченко позволяла себе оскорбления.

Об этом MELOVIN написал на своей странице в Instagram.

Певец рассказал, что Оксана позволяла себе обидные комментарии по поводу его внешности. Доходило даже до того, что та публично отчитывала артиста за его внешность, поэтому образ "мягкой и душевной ведущей" был только для камеры.

Поэтому MELOVIN уточнил - верить ее публичные слезы и жалостливый взгляд не стоит, поскольку это хорошая профессиональная игра.

"Оксана, нет. Даже не пытайтесь. А когда-то, в далеком 2015 году, образ мягкой и душевной ведущей, которая поддерживала каждого участника за кулисами шоу "Икс Фактор", был полностью разрушен для меня и всех моих друзей, которые тогда были рядом в группе поддержки. Насмешки со стороны, подшучивания и язвительные комментарии касаемо моей внешности – линзы, татуировки… меня назвали сатанистом и что я не от Бога. При всех моих друзьях отчитывали, как своего собственного ребенка", - вспомнил исполнитель.

Музыкант назвал жену Виктора Медведчука актрисой без "Оскара".

Напомним, 12 апреля СБУ задержала народного депутата Украины и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

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