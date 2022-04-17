Дурнев раскритиковал еду оккупантов.

Украинский шоумен Алексей Дурнев и актриса комического жанра Лера Мандзюк в программе "Еда Дурнева" попробовали сухие пайки ВСУ и российской армии.

И если еда украинских военных им понравилась, то еда оккупантов - нет. Дурнев отметил, что украинцы хорошо питаются: у них есть борщ, каша с мясом и сладким перцем, бобовые и т.д. А вот еду российских солдат, по его словам, кушать невозможно.

Лера и Алексей выбросили все, что было в пакете для захватчиков. Единственное они оставили яблочное пюре, которое еще более-менее пригодно к употреблению.

"Все эти паштеты - они кошачьи. Овощное рагу - фу. А бекон? Это просто кожа и жир", - сказал Дурнев.

Мандзюк, в свою очередь, потроллила производителя сухого пайка для оккупантов. По ее словам, их вклад в победу Украины просто неоценен.

"Если бы мы раньше знали (что едят оккупанты, - УНИАН), мы бы не стреляли. Мы бы просто поставили заборчик, вы бы все это поели, а потом от язвы слегли бы все в нашу землю", - добавил Дурнев.

Напомним, ранее Алексей Дурнев назвал Джигана и Тодоренко тупыми.

Вас также могут заинтересовать новости: