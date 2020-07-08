Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом

Самойлова решила остаться с мужем ради детей.

Супруга известного артиста Джигана Оксана Самойлова передумала разводиться. По словам девушки, она оставит все как есть ради четверых детей.

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"Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, но радовались бы мои дети? Как думаете? Я знаю, что для меня это было бы лучшее решение, и я была к нему готова, но на других весах 4 детей, которые бы пострадали. Может быть для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла, меня бы просто не хватило. Когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь, я реально испугалась. Не я к этому привела и вроде это не моя ответственность, но дети то мои. Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям. Простила ли я? Нет. Всё так же как было? Нет. Правильно я поступила? Я не знаю, это покажет время. Но думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь день семьи, любви и верности не про нас. Грустно, но правда. А вас я поздравляю от души. Любите, цените и оберегайте свои семьи", - написала Самойлова.

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