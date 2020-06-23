Российские актеры Харламов и Асмус разводятся: у артиста назвали причину

Звездная пара российского шоубиза актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов разводятся.

Один из участников российского "Comedy Club", пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Гарик Харламов первым предложил своей супруге расторгнуть брак.

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"Решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала. Чужие чувства — потемки", - рассказал источник, передают российские СМИ.

По его словам, всем коллегам и знакомым пары были даны предписания не рассказывать никому о разводе.

Вчера 22 июня актриса Кристина Асмус объявила о расставании с мужем Гариком Харламовым. Официальное заявление артистка сделала на своей странице в Instagram.

32-летняя Асмус сообщила, что решение о разводе было принято не спонтанно. О расставании говорили еще около года назад, но озвучить это пара решила только сейчас.

Харламов также в социальной сети поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни, отметив, что их отношения переходят «в другую стадию».

Актриса и юморист поженились в 2013 году. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия.

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