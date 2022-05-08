Алина Доротюк потеряла квартиру в Киеве.

Украинская телеведущая Алина Доротюк рассказала, что российские оккупанты разбомбили ее квартиру в Киеве. При этом она отметила, что все равно не уедет из родной страны.

"Что ты потеряла? Квартиру? Подумаешь – зато у тебя такой шанс на новую жизнь! Поезжай – путешествуй, выдохни… Как меня за*бало это обесценивание!!! Я его слышу постоянно от всех почти. А меня спросить никто не хочет, хочу ли я новую жизнь?" – написала Доротюк.

Она отметила, что не уедет из Украины потому, что здесь есть все, что ей очень дорого. В первую очередь - ее семья.

Кроме того, Алина призналась, что эта квартира, которую разбомбили оккупанты, появилась у нее в 33 года. По ее словам, она во многом себе отказывала, чтобы в таком молодом возрасте приобрести собственное жилье.

"Я отказывала себе во всем, чтобы у 33 иметь свое отдельное жилье, в которое было вложено каждый миллиметр моей души. Которую рашисты полностью разрушили своими снарядами", – добавила Доротюк.

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала, что оккупанты сделали с ее домом под Киевом.

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