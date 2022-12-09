Она спела об отношениях с Кацуриным, но не всем понравился их дуэт.

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила песню "Щоб не було", которую для нее написал возлюбленный Михаил Кацурин. В ней Додо поет об их любви, боли и грязи, вылившейся на них после заявления о разводе с супругами.

Песня получилась чувственной и очень честной. В ней есть такие слова: "Чтобы не сойти с ума, должны вместе быть мы". Также знаменитости отметили, что не ошиблись в своем выборе - быть вместе.

Однако мнения фанатов разделились после прослушивания песни. Кто-то написал, что этот трек достоин внимания, а кто-то снова акцентировал внимание на том, что Дорофеева, Дантес и Миша и Даша Кацурины просто поменялись партнерами.

Реакция сети на песню "Щоб не було"

"И Вова, и Надя - отличные артисты в нашем украинском шоу-бизнесе. Пусть у них все будет хорошо. Интересно следить за ними. Надеюсь, они не будут поливать друг друга грязью. Песня классная"

"Очень хорошая песня, слова со смыслом. И вы хорошая пара, такие настоящие отношения между вами и искренние"

"Ох, и натворили вы, конечно, доф*га, но песня классная получилась"

"Миша смотрит на Надю, как в пустоту. Никакая искра или любовь во взгляде не читается. Вова же смотрел на Надю, как на свою любимую принцессу"

"Я думала, что совести вообще нет. Спасибо, теперь понятно, что немного есть, с ваших слов"

"Вы отличная пара. Прекрасный и талантливый дуэт. Слушать вас просто одно удовольствие"

Ранее УНИАН сообщал, что клип Дорофеевой "У твоїй душі" разбил сердца поклонников вдребезги.

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