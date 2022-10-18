Поклонники Нади Дорофеевой в восторге от новой видеоработы певицы, они признаются, что не могут сдержать слез, просматривая ее.

Мегапопулярна украинская певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, выпустила клип на песню "У твоїй душі" и растрогала сеть.

В новой видеоработе, опубликованной на ее YouTube-канале, артистка показала кадры с разбомбленными Россией домами в Украине.

"Потерять дом - это одно из тяжелейших испытаний в жизни. За 7 месяцев полномасштабной войны в Украине уничтожены 140 тысяч квартир. Более 230 тысяч украинских семей остались без жилья, 90 тысяч украинских детей потеряли свой дом – и это только в городах и селах, неоккупированных врагом", - говорит в конце клипа на новую композицию Дорофеева.

Она призвала помогать волонтерскому движению "Добробат", восстанавливающему уничтоженные российскими оккупантами дома украинцев.

Интересно, что в видеоработе Надя использовала уже привычный для нее прием - показала кадры, на которых она предстает ребенком и в юношеском возрасте.

Как сеть реагирует на новый клип Дорофеевой "У твоїй душі"

Поклонники Нади Дорофеевой в восторге от новой работы певицы, они признаются, что не могут сдержать слез, просматривая ее:

"Наше детство было действительно лучшим, счастливым, мирным... Сердце разрывается за детей сейчас💔"

"Я заплакала на этом моменте, эти кадры с детства🥺💔 Невероятно трогательно и до мурашек"

"Это невероятный клип😭 Слезы уже текли💔"

"Невероятно сильная, чувственная и крутая работа"

"Спасибо за эту работу, сердце вдребезги".

Первый украиноязычный альбом Дорофеевой: что известно

В сентябре 2022 года украинская певица Надя Дорофеева выпустила первый украиноязычный альбом "Сенси", в который вошли песни, уже полюбившиеся слушателям, и новые хиты.

Так, поклоники звезды уже могут послушать ее новые песни - "Охололо", "У твоїй душі", "Сенси", "Ні пуху", "Шанси", а также кавер на песню Скрябина "Люди як кораблі". Кроме того, в этот альбом вошла песня "Разноцветная", которую ранее Дорофеева перевела на украинский.

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