Певица назвала столицу Украины "городом вдохновения".

Опальная певица Ани Лорак прилетела в Украину и прогулялась по улицам Киева.

Фото на фоне столичной архитектуры исполнительница опубликовала в Instagram.

Стоит отметить, что накануне певицу заметили в аэропорту с дочкой, оказалось, что она прилетела в родной Киев.

«Город вдохновения. Мы снова готовим в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?», – спросила она поклонников в подписи к снимку.

Читайте такжеЖгучая Ани Лорак в "голом" купальнике покрутилась перед камеройНа фото она позирует в элегантном облегающим платье черного цвета с открытыми плечами, босоножках и солнцезащитных очках.

«Каролина, наконец-то, вы в Украине», «Очень хотелось бы выступление, скорее бы тур по Украине», «У вас такая фигура», «Ждем концерт в Киеве!», «Песня на украинском будет синглом?», «Как всегда самая стильная и безумно красивая», «Киев – это любовь», - отреагировали фанаты.

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Автор: Катерина Шварц