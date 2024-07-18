Певица не сдержала дикий смех.

Украинский строитель родом из Одесской области Иван Варшавский, который был причастен к созданию Байкало-Амурской магистрали, при общении с предательницей Таисией Повалий унизил украинцев, назвав их "х*хлами".

Реакция пока что народной артистки Украины крайне возмутила общество, ведь она на слова о "х*хлах" истерически захохотала.

"Как мне сказали, собрались украинцы и белорусы. Х*хлы и бульбаши", - выдал Варшавский, на что Повалий начала глуповато смеяться и на украинском добавила: "А что же сделаешь? Так и есть".

Данная ситуация произошла во время съемки программы "История БАМа - сохранение славянской идентичности", которую создал автор пропагандистских фильмов о войне в Украине.

Таисия Повалий встретилась с 12-ю семьями, которые имеют украинские корни, однако выбрали поддержку путинского режима.

Кроме высмеивания собственной родины, предательница спела "Червону руту" Софии Ротару.

Как пишут российские журналисты, когда артистка спела "Рідна мати моя", Варшавский, который назвал свой народ "х*хлами", не сдержал слез.

Что известно о позиции народной артистки Украины Таисии Повалий

Таисия Повалий - народная артистка Украины, которая откровенно поддержала путинский режим и переехала жить и работать в Россию. В 2021 году у нее были попытки вернуть народную любовь публики, однако анонсированные концерты в Киеве с треском отменили, поскольку возмущению украинцев не было предела.

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