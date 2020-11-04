Традиционно в рамках проекта «Танці з зірками» редакция журнала Viva выбирает своих фаворитов сезона. На этот раз ими стали Олег Винник и Алена Шоптенко и Санта Димопулос и Макс Леонов.

Свежий номер «Viva!», который появится на полках магазинов уже сегодня, выйдет сразу с двумя обложки с участниками «Танці з зірками-4» ». Фаворитами издание этого года стали пары Олег Винник и Алена Шоптенко и Санта Димопулос и Макс Леонов.

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В эксклюзивном интервью для главного редактора «Viva!» Иванны Слабошпицкой звезды откровенно рассказали об участии в шоу и поделились подробностями личной жизни.

Певец Олег Винник, который преждевременно покинул шоу из-за болезни, рассказал, чего ожидал от проекта и как решился принять участие в «Танцях з зірками». Артист признался, что на победу не рассчитывал, но в то же время понимал всю ответственность за выступления на паркете перед зрителями проекта и своими поклонниками:

«У меня не было цели победить. Я никогда не гнался за победой, просто ставил перед собой новые задачи. Я человек, который не сидит на месте, развивается. Во время нашей первой встречи пообщались с Аленой Шоптенко, немного потренировались, она дала понять, что я смогу проявить себя в проекте. Конечно, от эфира к эфиру амбиции растут. Но на пути могут случаться непредвиденные вещи, например, коронавирус».

Артист отметил, что участие в шоу оказалась для него настоящим испытанием, ведь бальными танцами он никогда не занимался. Олег Винник раскрыл секрет, какой танец им с Аленой так и не удалось станцевать на паркете в рамках проекта: «Мы должны были танцевать квикстеп - яркую юмористическую постановку сцены сватовства Голохвастова и Прони Прокоповны по мотивам пьесы«За двумя зайцами». Здесь как раз была возможность показать не только танец, но и актерское мастерство».

Настоящим открытием четвертого обновленного проекта «Танці з зірками» стала Санта Димопулос, которая еженедельно работает на пределе возможностей, чтобы показать достойный результат на паркете. Любящая жена и мама двоих детей рассказала «Viva!» о своем участии в шоу и поддержку от мужа:

«Муж знает, что для меня важно постоянно развиваться. Он даже помог мне решиться на участие! У меня были сомнения: после рождения дочери я хотела большую часть времени посвящать семье, хотя бы первые пару лет, и шоу не вписывалось в эти планы. Но он убедил не терять такой шанс».

Кроме мужа, Санту активно поддерживают еще и подписчики в соцсети, которые время от времени обращаются к звезде за советами, как ухаживать за собой и вернуться к идеальной форме после родов. Как неоднократно отмечала Санта, чтобы принять участие в шоу, ей пришлось работать над своим телом вдвое больше, так как на момент первого прямого эфира, не прошло и года после рождения дочери Софии.

Напомним, уже в это воскресенье, 8 ноября, зрителей телеканала «1 + 1» ждет одиннадцатый прямой эфир «Танці з зірками», во время которого станут известны имена четвертьфиналистов сезона. По результатам прошлого эфира шоу покинула пара Ольги Фреймут и Ильи Падзины.

Смотрите «Танці з зірками-4» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

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Автор: УНИАН