Многочисленные операции и уколы красоты не всегда идут на пользу знаменитостям.

Многие звезды шоу-бизнеса прибегают к инъекциям и пластическим операциям, ведь работа вынуждает их всегда выглядеть молодо. Эксперименты со внешностью не всегда идут на пользу знаменитостям. После множества пластических операций они становятся похожими друг на друга, теряют индивидуальность. Их лица превращаются в неживые маски, а "улучшения" лишь добавляют несколько лет.

Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак не раз говорила, что никогда не делала пластических операций и гордится своей натуральной красотой. Однако многие подписчики подозревали, что звезда делала пластику лица, инъекции молодости или увеличение губ. Только самой певице известно, через что она прошла ради изменения внешности. Но некоторые люди отмечают неестественность и натянутость улыбки Ани Лорак.

Ирина Билык

Ирина Билык не раз делала подтяжку лица и уколы красоты, а также пластику носа и глаз. На это певица пошла ради сохранения молодости и из-за личных комплексов. Не все пользователи интернета оценили новую внешность звезды. Её критикуют за неживое лицо, похожее на маску. Новую внешность Билык часто сравнивают с Майклом Джексоном.

Анфиса Чехова

Практически под каждым фото телеведущей хейтеры пишут, что звезда делала пластику лица, скрывает свои недостатки косметикой или увлекается фотошопом. Внешность звезды часто критикуют из-за морщин или неестественной улыбки. Сама Анфиса не воспринимает нападки близко к сердцу.

Алена Омович

Модель и блогер Алена Омович имеет больше миллиона подписчиков в Инастаграм и стала известна благодаря яркой внешности. Тонкая талия, большая грудь и пухлые губы сделали её знаменитостью. Алену называют украинской Ким Кардашьян. Однако не все люди считают, что множественные операции пошли на пользу девушке. В комментариях под фото модели нередко пишут, что её натуральная внешность привлекала бы меньше внимания, но выглядела бы гораздо лучше.

Валерия Лукьянова

Одесская модель Валерия Лукьянова известна под прозвищем "украинская Барби". Она стала известна благодаря необычному образу: пухлые губы, осиная талия, тонкий нос и визуально расширенные с помощью макияжа глаза. Хейтеров у Валерии не меньше, чем поклонников. Девушке часто пишут, что в погоне за кукольной внешностью она лишь портит себя.

Мег Райан

Звезда американских мелодрам Мег Райан в молодости считалась одной из самых красивых и сексуальных звезд Голливуда. Позднее звезда пыталась бороться с возрастом, но многочисленные операции лишь испортили её внешность. Кожа сильно натянулась, складки и морщины стали глубже, а улыбка стала напоминать клоунскую.

Многочисленные операции стоили Райан актерской карьеры. Из-за испорченной внешности её перестали приглашать на крупные роли, а гонорары значительно уменьшились.

Жаклин Сталлоне

Мать знаменитого голливудского красавца Сильвества Сталлоне часто сталкивается с критикой в свой адрес. Бывшая актриса и танцовщица сделала множество инъекций и операций. Многие люди считают, что без многочисленных вмешательств Жаклин в своем возрасте выглядела бы гораздо лучше.

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Автор: Екатерина Пулатова