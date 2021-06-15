Артист признался, что лично на родах не присутствовал.

Украинский артист Виктор Павлик сегодня ночью стал отцом в четвертый раз.

В комментарии "Обозревателю" он рассказал, что лично на родах не присутствовал, но поддерживал молодую супругу в коридоре. В целом роды прошли хорошо, но длились более 5 часов. В 2:40 ночи появился на свет их сын Михаил. Мальчик родился весом 3400 г, 53 см. Сейчас супруга Павлика Екатерина восстанавливается после родов.

Также артист рассказал, что крестными малыша станут лучшая подруга Екатерины Репяховой Виктория Стойка и его близкий друг Владимир Цап. Крестины пройдут в храме на честь Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов.

Молодая жена Павлика: что известно

Украинский певец Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, с которой встречался более 4 лет, 29 мая 2020.

В июне 2019 года ряд СМИ облетела новость, что 53-летний украинский певец Павлик ушел от жены к 25-летней любовнице.

Девушка много лет была фанаткой Павлика и представить не могла, что у них будут любовные отношения. Екатерина — концертный директор Виктора.

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Автор: Диана Могилевич