С самого утра во всех областях нашей страны началась воздушная тревога.

Утром 31 октября оккупанты совершили очередную атаку на мирное население и энергетические объекты Украины. В результате массированной атаки 13 человек получи различные травмы. Рассказываем, как на это отреагировали украинские знаменитости.

Григорий Решетник

Телеведущий шоу "Холостяк и "Холостячка" написал у себя в профиле: "Господи, береги Украину. Мы сильны и независимы. Нас не сломать".

Алекс Топольский

Главный герой нового сезона романтического шоу "Холостяк" показал карту "прилетов" и написал:

Видео дня

"Доброе" утро от России. Очередное напоминание, что Россия – это мусор и терроризм. Многочисленные объекты критической инфраструктуры были поражены ракетами".

Alyona Alyona

Рэперша, которая регулярно рассказывает своим подписчикам правду о войне в Украине, призвала не покидать укрытия, поскольку бомбардировки могут продолжаться и есть прямая угроза мирному населению.

"Утро начинается с воздушных тревог и ракет. Россияне снова устроили массовую атаку по всем городам Украины. Моя страна и люди каждый день находятся под угрозой. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях", - написала артистка.

MamaRika

Звезда поделилась, что слышала несколько взрывов.

"Бахнуло так, что задрожали окна. Сердце чуть не вылетело. Понедельник, привет", - написала у себя в профиле звезда.

Даша Астафьева

Модель и певица опубликовала у себя в профиле видео, где она записывает дубляж и написала: "Летят ракеты. Мы делаем дело. А вы, как были всерьез, так и остались".

Вова Остапчук

Телеведущий, который в последние дни находится на слуху из-за вероятного развода со своей второй женой Кристиной Горняк отметил, что в этом году в номинации "Испуг до смерти" побеждает утреннее оповещение от ГСЧС о риске массированных ракетных ударов.

Екатерина Павлик (Репяхова)

Супруга Виктора Павлика опубликовала скриншот оповещений на телефоне с многочисленными воздушными тревогами и написала: "Не доброе утро".

Напомним, хореограф Женя Кот предположил, что Влад Яма мог покинуть Украину незаконным путем.

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