Потап уже неоднократно высмеивал россиян.

Украинский продюсер Потап высмеял российский народ, который радовался получению компенсации от власти за смерти своих солдат на войне в Украине.

В своем Instagram он обнародовал фотографию с женщиной и ребенком, которым вручили 10 тысяч рублей и летние берцы за смерть кормильца на войне.

"Я поражаюсь насколько бессмысленна и дешевая жизнь русского солдата… сынок доволен, сейчас ему что-то купят и батя пьяный его не отлупит дома, а старший брат уедет в новых берцах, в которых привезут его без головы домой, но берцы останутся, и ещё он сможет за братом доносить. Вот он и улыбается", - написал Потап.

Напомним, ранее Потап отреагировал на видео, где мать оккупанта меняет сына на деньги.

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