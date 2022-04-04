По словам Потапа, торговля в России процветает.

Украинский рэпер Потап обнародовал видео с матерью российского оккупанта, которая требовала от властей РФ выплатить ей компенсацию за сына, которого отправили на "спецоперацию" в Украину.

При этом женщина не знает, жив ее ребенок или нет. Она просто просит у Владимира Путина 10 миллионов рублей в связи с потерей кормильца.

"Являюсь матерью военнослужащего РФ Таджиева Вадима Владимировича, живого или погибшего в ходе военной спецоперации на территории Украины. Обращаюсь к Путину и прошу выделить из специального фонда денежную компенсацию в размере 10 млн рублей в связи с потерей кормильца", - говорит мать русского солдата в ролике.

"Идёт торговля. Вы ничего не получите кроме позора. Какой кошмар. Они меняют их на деньги, которые они никогда не увидят. Какой позор", - прокомментировал видео Потап.

Напомним, ранее Потап иронично ответил на угрозы россиян и сделал им заманчивое предложение.

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