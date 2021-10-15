В частности, певица заявила, что школьные годы ей запомнились "мукой".

Популярная украинская певица Тина Кароль ответила на 25 вопросов от фанатов.

Ролик со своими признаниями исполнительница опубликовала на своем YouTube-канале.

В частности, певица заявила, что школьные годы ей запомнились "мукой", а на вопрос о любимом цвете звезда ответила: "траурный".

Также Кароль призналась, что верит в магию и рассказала о "круглосуточной" подготовке к предстоящим концертам.

"Не знаю", – сказала Тина Кароль, отвечая на вопрос о дуэте с певцом Даном Баланом.

Тина Кароль и Дан Балан

Читайте также"Ты – динамит": Мадонна засветила редкие кадры с дочкой-бунтаркой (видео)В девятом и 10-м сезонах шоу "Голос країни" на "1+1" Дан Балан занимал кресло судьи. Зрители шоу предполагали, что у него роман с коллегой по шоу Тиной Кароль.

В сети даже создали фан-страницу пары под названием "ДанТина".

В мае 2021 года продюсер шоу "Голос країни" на "1+1" Владимир Завадюк заявил, что романтические отношения между Кароль и Баланом были придуманы им ради рейтинга.

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Автор: Катерина Шварц