Звезда продемонстрировала стройные ножки.

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая ранее похвасталась растяжкой в облегающем костюме, совсем скоро предстанет в новом амплуа.

Об этом она рассказала на своей личной странице в Instagram.

36-летняя певица не перестает удивлять своих поклонников, она один за другим выпускает новые синглы. Месяц назад мир увидел ее альбом "Молодая кровь" с перспективными украинскими исполнителями. А недавно Кароль заинтриговала новыми снимками, сделанными на территории киностудии "Film.UA". Поклонники уверены, что знаменитость была задействована на съемках нового фильма.

Читайте также"В финале - стриптиз": Злату Огневич жестко раскритиковали за "будуарный" танецСтоит отметить, что Тина Кароль имеет актерский опыт, она снялась в четырех фильмах: "Звездные каникулы" (2007), "Бывшие" (2019), "Папик" (2020), "Великие Вуйки" (2020).

Также многие не могли пропустить ее изысканный наряд. Она позировала в мини-платье зеленого цвета. Завершали образ красные туфли-лодочки. Стилисты усердно поработали над ее прической, они ей аккуратно уложили волосы и сделали красивый макияж.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Дантес перевоплотился в певицу Тину Кароль. На сцену Дантес вышел в облегающем комбинезоне из клипа Кароль на песню "Скандал" и исполнил эту песню, которая вошла в последний альбом звезды "Красиво".

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Автор: Каролина Гайдук