Она дружит с бассисткой группы и часто бывала на концертах Maneskin.

После того как в сети появилось видео со страстными поцелуями солиста Maneskin Дамиано Давила с неизвестной блондинкой, поклонники принялись гадать, кто же эта незнакомка. Оказалось, новой пассией певца стала 22-летняя модель Мартина Тальянти.

Поклонники выяснили, что именно она целовалась с Давидом на скандальном видео. Девушка дружит с бассисткой Maneskin, а потому она часто бывала на концертах группы и давно знала солиста.

Ее страница в Instagram быстро стала популярной. В комментариях пользователи пытаются обвинить модель в том, что она якобы стала разлучницей и "увела" Давида у его девушки. Однако Тальянти не отвечает на хейт и полностью игнорирует тему романа с певцом.

Стройная блондинка, как заметно по фото, следит за своей фигурой. Она регулярно хвастается телом в купальнике и показывает модные "луки". Как давно между ней и Давидом мог вспыхнуть роман - остается загадкой.

Личная жизнь Дамионо Давида - что известно

Последние шесть лет солист Maneskin встречался с Джорджией Солери. Их считали идеальной парой. Однако недавно в сети появилось видео, на котором Давид целовался с другой.

После этого музыканту пришлось оправдываться. Он рассказал, что расстался с Солери, а видео с новой девушкой было снято уже после этого.

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