После 10 лет брака: актриса Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином

Судя по всему, инициатором стала именно 34-летняя актриса.

Актер Брайан Остин официально заявил, что разошелся с женой Меган Фокс после 10 лет брака.

Cоответствующее заявление 46-летний американский актер сделал для издания Us Weekly.

Брайан Остин объявил, что бракоразводный процесс длился с конца 2019 года. Судя по всему, инициатором стала именно 34-летняя актриса.

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Актер признался, что разрыв стал для него настоящим разочарованием. Однако экс-пара продолжит вместе воспитывать троих сыновей и уже планирует совместный семейный отдых, чтобы не травмировать детей.

"Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И я знаю, то, что мы построили нашу семью, – это действительно круто и по-настоящему особенно", – отметил Брайан Остин.

Стоит отметить, что Меган Фокс уже успела закрутить роман с рэпером Machine Gun Kelly.

Как сообщал УНИАН, в отношениях звездной четы актеров Брайана Остина Грина и Меган Фокс проблемы.