Меган Фокс больше не живет вместе с мужем - СМИ

Пара переживает кризис в отношениях.

В отношениях звездной четы актеров Брайана Остина Грина и Меган Фокс проблемы.

Пара уже вместе не живет, об этом сообщило издание E!News, со ссылкой на инсайдеров.

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Брайан устроился в Малибу, в то время как Меган проживает в Калабасасе, однако они продолжают поддерживать дружеские отношения и вместе воспитывать троих сыновей.

Еще одним фактом, который указывает на разлад в семье, это недавний снимок Брайана, который попал в Сеть. Актера в одиночестве и без обручального кольца на пальце застали во время похода в магазин.

По словам инсайдеров известно, что хоть пара и не живет вместе, официально разводиться они пока не планируют и не исключают возможности воссоединения.

"Они не планируют подавать на развод прямо сейчас", - передает слова инсайдера издание.

Однако официального заявления о расставании пара пока не давала.

Как сообщал ранее УНИАН, пара уже переживала подобные проблемы. Впервые конфликт между актерами сорвал их помолвку 2008 года. Тогда они ненадолго разошлись, но скоро Меган узнала о третьей беременности от мужа. Впоследствии они помирились.