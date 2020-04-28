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Меган Фокс больше не живет вместе с мужем - СМИ

17:05, 28 апреля 2020
Звезды
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Меган Фокс переживает пробемы в отношениях с мужем / Фото: instagram.com/meganfox

Пара уже вместе не живет, об этом сообщило издание E!News, со ссылкой на инсайдеров.

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Брайан устроился в Малибу, в то время как Меган проживает в Калабасасе, однако они продолжают поддерживать дружеские отношения и вместе воспитывать троих сыновей.

Еще одним фактом, который указывает на разлад в семье, это недавний снимок Брайана, который попал в Сеть. Актера в одиночестве и без обручального кольца на пальце застали во время похода в магазин.

Меган Фокс с мужем Брайаном Остином Грином / Фото: ua.depositphotos.com

По словам инсайдеров известно, что хоть пара и не живет вместе, официально разводиться они пока не планируют и не исключают возможности воссоединения.

"Они не планируют подавать на развод прямо сейчас", - передает слова инсайдера издание.

Однако официального заявления о расставании пара пока не давала.

Как сообщал ранее УНИАН, пара уже переживала подобные проблемы. Впервые конфликт между актерами сорвал их помолвку 2008 года. Тогда они ненадолго разошлись, но скоро Меган узнала о третьей беременности от мужа. Впоследствии они помирились.

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