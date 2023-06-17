Певица встретилась со своим другом Артемием Троицким.

Сеть бурно обсуждает новое фото Аллы Пугачевой, которое показал ее друг Артемий Троицкий. На нем певица позирует рядом с музыкальным критиком и своим мужем Максимом Галкиным.

Для встречи с другом Примадонна выбрала стильный образ. Она "закрыла" лицо солнцезащитными очками и накрасила губы яркой помадой. Певица примерила рубашку с глубоким декольте, а также украсила шею массивными аксессуарами.

На снимке Пугачева выглядит радостной. Она улыбается и смотрит прямо в камеру. Примечательно, что только певице удалось хорошо получиться на фото. Троицкий в момент съемки смеялся, а потому его лицо "смазало". А Галкин не полностью "поместился" в кадр.

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Поклонники быстро "разнесли" новое фото Пугачевой по фан-пабликам. Пользователи активно обсуждают образ певицы и отмечают, что она хорошо выглядит и приятно их удивила. Они пишут:

"Достойные люди, с достойной гражданской позицией"

"Красавцы все трое. Поздравляю!"

"Алла прекрасно выглядит, как всегда на высоте!".

Между тем, в РФ встречу Пугачевой и Троицкого не оценили. Россияне недовольны тем, что певица и ее друг осуждают путинский режим и не поддерживают войну. На фоне этого некоторые Telegram-каналы даже принялись утверждать, что Пугачева "прячет" лицо якобы из-за неудачной пластики.

Алла Пугачева - последние новости

Недавно СМИ сообщили, что Пугачева, которая выехала из РФ и живет в Израиле, якобы запретила продавать свой замок в Подмосковье. Певица, как утверждают издания, решительно против этого и не планирует избавляться от недвижимости несмотря на то, что в ближайшее время возвращаться в РФ она не планирует.

Позиция Пугачевой и Галкина не дает покоя россиянам, в том числе и Филиппу Киркорову. Ранее путинист "плюнул" в сторону юмориста и рассказал, общается ли он с Примадонной.

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