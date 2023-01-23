Российский рэпер Noize MC представил мощный трек о российской пропаганде, вспомнив, как в августе 1991 года на всех телеканалах в недоумении транслировали "Лебединое озеро".
"19 августа 1991 в Москве - попытка захвата власти через объявление военного положения. Телевидение, не понимая что ему показывать, повторяет и повторяет балет "Лебединое озеро". Путчисты надеялись остановить распад СССР, но только ускорили его, и знаменитый балет Чайковского оказался аккомпанементом советской агонии", - такими словами диктора из новостного сюжета начинается клип.
В своей песне Noize MC поет: "Нах с экранов соловьев, пусть танцуют лебеди". Также там есть строчка "Я хочу смотреть балет – пусть танцуют лебеди!", что является намеком либо на желание рэпера увидеть смерть Путина, либо на желание увидеть госпереворот в России.
О кремлевских нарративах артист спел следующее:
"Моя страна поднялась с колен
Во весь свой отрицательный рост
Я отрицательно согласен со всем
Вот мой ответ на твой невопрос".
В клипе он показал кадры со своего концерта. На видео видно, как в зале полно зрителей с украинскими флагами.
Также Иван Алексеев (настоящее имя Noize MC, - ред) показал, что записывал данную песню в автомобиле.
Напомним, Noize MC давно дал понять, что он выступает против войны и поддерживает Украину. За это, а также за его антивоенные песни в России рэпера объявили иноагентом.