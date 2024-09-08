Владимир Жогло ответил, как реагирует на хейт в сети, что он не служит.

Украинский комик, звезда проекта "Варьяты шоу" Владимир Жогло рассказал о своем походе в ТЦК и удалось ли ему обновить военные данные. Артист также объяснил, как относится к хейту в сети, что он не на фронте.

По словам юмориста, он часто становится жертвой хейтеров. Украинцы обвиняют звезду, что он вместо того, чтобы служить в рядах ВСУ выступает на сцене. Такого его обвиняют в уклонении от мобилизации. Иногда пользователи даже желают смерти Владимиру и советуют лучше "сдохнуть в окопе".

Несмотря на постоянную критику в сети, Жогло не обращает внимания на подобные высказывания. По его мнению, украинцы могут упрекать мужчин, которые не служат, ведь у многих погибли родные. Однако комик возмущен действиями украинских знаменитостей, которые постоянно оправдываются.

"Я считаю, что такие комментарии справедливы, потому что это человеческая боль. Многие потеряли кого-то, из семьи, из близких. У меня один из лучших друзей сейчас воюет в штурмовой бригаде. Я считаю, что это справедливый упрек. Люди имеют на это право, не могу их ограничить. И наверняка, что многие из них переживают тяжелую боль. И публичные рыла, такие как у меня, когда люди видят их, а они еще веселятся, то их это бесит. Возникает логичный вопрос: "Почему он там, а не кто-то другой?". Все, что я скажу, будут воспринимать как оправдание. У нас есть культурные деятели, которые позволяют себе говорить: "Я эффективнее здесь, я не для этого, надо лечиться в Германии", - отметил Жогло.

Юморист указал, что он ходил в военкомат и обновил данные. При этом подчеркнул, что он "никогда не уклонялся" от армии, намекая, что готов стать на защиту государства, когда получит повестку.

"ВВК пройдена дважды. Данные обновлены. У меня на руках военный учетный документ и все остальные. Никогда не уклонялся. Пошел в военкомат добровольно", - добавил Владимир.

Напомним, ранее Владимир Жогло ответил, общается ли с Сергеем Притулой. Юморист поделился, почему у них с коллегой возникали конфликты.

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