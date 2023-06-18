Ведущая примерила смелый образ и позировала в необычных позах.

Блогерша и телеведущая Леся Никитюк восхитила сеть. Она показала новое видео со своим коллегой Богданом Буше. Для фотосессии ведущая примерила несколько образов, однако фанов больше всего поразил ее откровенный наряд - черное боди и колготки с "леопардовым" принтом.

В этом наряде Никитюк сделала "березку". Она высоко задрала ножки, длину которых подчеркнули черные туфли на высоком каблуке.

Ведущая хорошо держалась и стояла в "березке", пока ее фотографировали. Заметно, что Никитюк следит за фигурой, она может похвастаться стройным телом и подтянутыми формами.

Поклонники "засыпали" Никитюк комплиментами. Они отметили, что уже долго ждали появления ведущей на телевидении. Недавно она начала сниматься в новом сезоне шоу "Хто зверху". Комментаторы пишут:

"Эти ноги самые лучшие"

"Вы сводите с ума"

"Леся, ты крутая!".

Впрочем, этим видео Никитюк хотела показать не только свои ножки. Она призвала зрителей не "хейтить" нового ведущего шоу. Богдан Буше заменил Сергея Притулу, однако это понравилось не всем фанам.

"Он хороший. И я когда-то была на его месте, поэтому хорошо понимаю, как тяжело быть на месте того, к кому все привыкли и полюбили. Хейт, оскорбления, фразы вроде "верните Притулу" будут. Но вы привыкнете. Примете и полюбите", - написала Никитюк, защищая Буше.

Напомним, недавно стало известно, что Никитюк сменила имидж. Она "взорвала" сеть новой прической.

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