Ведущая поразила фанов своей красотой.

Известная блогерша и ведущая Леся Никитюк "взорвала" сеть. Она сменила имидж и уже похвасталась результатом.

На новых фото, которые Никитюк разместила в Instagram, она позирует с новой прической. Ведущая "освежила" цвет волос. Ей сделали новое тонирование, благодаря чему ее образ стал еще более привлекательным.

Кроме этого, Никитюк сделали удлиненную челку. Довольная результатом ведущая не скрывала своих эмоций. Она очень радовалась. Для демонстрации новой прически она устроила едва ли не профессиональную фотосессию.

Видео дня

Никитюк позировала в шелковой комбинации, которая состояла из коротенького топа и мини-юбки. Весь образ дополнил макияж. Никитюк сделали акцент на губах и подчеркнули ее зеленые глаза едва заметными стрелками на веках.

Такое обновление" стало частью подготовки Никитюк к съемкам нового сезона шоу "Хто зверху". Ранее ее "напарником" по проекту был Сергей Притула, однако сейчас ведущим будет кто-то другой. Кто именно - остается тайной.

Реакция сети

В комментариях фанаты отметили, что новый имидж подходит Никитюк. Пользователи пишут:

"Я вызываю полицию! И ты, Леся, будешь арестована. За то, что очень сексуальная"

"Могу лишь в хорошем смысле вам позавидовать. Шикарно получилось!"

"Притула пожалеет, что отказался от работы с вами".

Напомним, недавно Леся Никитюк "засветила" формы в соблазнительном пеньюаре.

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