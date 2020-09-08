Ломакин заразился коронавирусом / instagram.com/nikitalomakinofficial

"Знаю, что за меня после такой новости будут переживать, поэтому хочу успокоить. Чувствую себя норм, единственное, что раздражает - слабость и постоянная усталость", - отметил исполнитель.

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Автор: Диана Могилевич