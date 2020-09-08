Украинский певец Никита Ломакин написал в Facebook, что заразился коронавирусом. Сейчас артист находится на самоизоляции.

"Знаю, что за меня после такой новости будут переживать, поэтому хочу успокоить. Чувствую себя норм, единственное, что раздражает - слабость и постоянная усталость", - отметил исполнитель.