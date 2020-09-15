Никита Добрынин раскрыл несколько важных деталей.

Украинский телеведущий Никита Добрынин опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, как девушкам вести себя с мужчинами при знакомстве.

Приятный голос и речь

Возьмите это во внимание, для мужчин это важно.

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"Важная составляющая отношений. Одинаковые взгляды на жизнь, музыкальный вкус, любовь к путешествиям и сериалам", - написал Никита.

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Никита считает, что это демонстрирует уровень твоего интеллекта, шутки над которыми ты смеёшься или нет.

Отсутствие комплексов по поводу внешности

Не стоит говорить о своих недостатках, даже если они у тебя есть.

Интеллект

"С умной девушкой можно разговаривать бесконечно. С ней никогда не будет скучно и стыдно в кругу друзей, коллег и близких", - написал телеведущий.

Умение поддержать и быть рядом

"Чтобы быть лучше, а не казаться, нужно понимать, когда мужчине нужна твоя забота, и уметь принимать ее в ответ", - добавил Добрынин.

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Автор: Диана Могилевич