Украинский телеведущий Никита Добрынин опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, как девушкам вести себя с мужчинами при знакомстве.
Приятный голос и речь
Возьмите это во внимание, для мужчин это важно.
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"Важная составляющая отношений. Одинаковые взгляды на жизнь, музыкальный вкус, любовь к путешествиям и сериалам", - написал Никита.
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Никита считает, что это демонстрирует уровень твоего интеллекта, шутки над которыми ты смеёшься или нет.
Отсутствие комплексов по поводу внешности
Не стоит говорить о своих недостатках, даже если они у тебя есть.
Интеллект
"С умной девушкой можно разговаривать бесконечно. С ней никогда не будет скучно и стыдно в кругу друзей, коллег и близких", - написал телеведущий.
Умение поддержать и быть рядом
"Чтобы быть лучше, а не казаться, нужно понимать, когда мужчине нужна твоя забота, и уметь принимать ее в ответ", - добавил Добрынин.
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