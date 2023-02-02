У блогера спросили, изменял ли он когда-то Даше Квитковой.

В январе этого года фанатов пары Никиты Добрынина и Даши Квитковой шокировала новость о том, что звезды расстались. Как объяснила Даша, они все ещё любят друг друга, однако решили сделать паузу в токсичных друг для друга отношениях.

Не удивительно, что после этого заявления и Никиту, и Дашу начали атаковать вопросами о личной жизни. Сейчас у Добрынина спросили о том, изменял ли он когда-то своей жене. Вот что ответил блогер:

"Понимаю, если о подобном часто пишут, это распространенная история некоторых отношений, как и поднимать руку. Жаль, что вы это выносили, терпели. Любите и цените себя".

Также у него спросили о физическом насилии в отношениях. Добрынин четко дал понять, что у него этого никогда не было, а также подчеркнул, что это нельзя терпеть. Знаменитость вспомнил недавнюю историю с блогерами из Ивано-Франковска, которые ездили в Киев, устраивали там вечеринки, приглашали девушек, которых склоняли пить алкоголь и, вероятно, подмешивали туда запрещённые вещества.

"Конечно, не было. Никто не имеет права этого делать. Надеюсь, что и с ситуацией с парнями, которые издевались над девушками, сейчас полиция быстро разберется", - прокомментировал Никита Добрынин.

История любви Добрынина и Квитковой

Пара познакомилась на съёмках девятого сезона шоу "Холостяк", где Никита был главным героем, а Даша - одной из участниц.

Они были одной из трёх пар, которая смогла построить счастливую семью после шоу "Холостяк" (статистика "Холостяков" во всех странах). В 2021 году у пары родился сын Лев. В 2022 году они обвенчались.

Напомним, Даша Квиткова ответила, вернется ли к Добрынину.

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