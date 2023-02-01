Даша Квиткова отдыхает на Мальдивах / instagram.com/kvittkova

После новости о разводе с Никитой Добрыниным Даша Квиткова решила уехать с сыном к океану. Компанию им составила няня маленького Льва - девушка Оля.

Как призналась ранее блогерша, поездку для троих она самостоятельно оплатила. И сейчас они наслаждаются отпуском на берегу океана. Живут они в роскошной вилле.

Даша Квиткова с сыном Львом / instagram.com/kvittkova

Квиткова часто постит фотографии в своих соцсетях со сказочного отдыха. На кадрах можно увидеть, как Даша загорает, бегает на побережье, делает с сыном пасочки у океана и прочее. Ее фотографии действительно впечатляют.

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Даша Квиткова загорает на пляже / instagram.com/kvittkova

Особенно красочным является фото, сделанное у воды на закате солнца. 

Даша Квиткова на Мальдивах / instagram.com/kvittkova
Сказочное фото Квитковой с Мальдив / instagram.com/kvittkova

Кроме того, Квиткова демонстрирует свою подтянутую фигуру. Даже во время отпуска она не пропускает тренировки. Как признается сама блогерша, главное найти мотивацию для занятий, тогда спорт будет даваться легче.

Даша Квиткова показала фигуру / instagram.com/kvittkova

Напомним, ранее Даша Квиткова резко ответила тем, кто хайпится на ее разводе.

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