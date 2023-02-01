Девушка отдыхает вместе с сыном и подругой.

После новости о разводе с Никитой Добрыниным Даша Квиткова решила уехать с сыном к океану. Компанию им составила няня маленького Льва - девушка Оля.

Как призналась ранее блогерша, поездку для троих она самостоятельно оплатила. И сейчас они наслаждаются отпуском на берегу океана. Живут они в роскошной вилле.

Квиткова часто постит фотографии в своих соцсетях со сказочного отдыха. На кадрах можно увидеть, как Даша загорает, бегает на побережье, делает с сыном пасочки у океана и прочее. Ее фотографии действительно впечатляют.

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Особенно красочным является фото, сделанное у воды на закате солнца.

Кроме того, Квиткова демонстрирует свою подтянутую фигуру. Даже во время отпуска она не пропускает тренировки. Как признается сама блогерша, главное найти мотивацию для занятий, тогда спорт будет даваться легче.

Напомним, ранее Даша Квиткова резко ответила тем, кто хайпится на ее разводе.

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