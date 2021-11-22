Певица удивила фанов смелым образом и получила массу комплиментов.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева взорвала сеть новым смелым образом. Артистка предстала перед камерой в откровенном наряде "развратного ангела".

На фото и видео Дорофеева позировала в нежном корсете и ультракороткой юбке. Свой образ певица дополнила огромными крыльями из перьев. В нем она выступила на "Вечере премьер" с Катей Осадчей.

"Ничего святого" - написала сама артистка под откровенными снимками.

Дорофеева удивила фанов смелым образом. Пользователи отметили, что певице очень идет наряд "развратного ангела". Артистке удалось избежать нарочитой пошлости, ее образ выглядел гармонично. Она удачно подчеркнула свою красоту милыми локонами и пластырями, из которых были видны цветы.

В комментариях появился даже муж Дорофеевой - певец Владимир Дантес. "Оставляй этот мейк навсегда", - написал восторженный супруг артистки.

"Не знаю, как долго тебе делали этот макияж обалденный, но, блин, очень красиво", "Ты наш ангел. Ты особенная, Надя, никогда не меняйся!", "Мне кажется ангелы примерно так и выглядят", "Не могу оторвать глаз от такой красоты", - фаны засыпали Дорофееву комплиментами.

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Автор: Виолетта Орлова