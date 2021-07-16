Музыкант назвал расставание с экс-супругой "обоюдным решением".

Украинский музыкант Алексей Завгородний, который более известен под псевдонимом "Позитив", откровенно рассказал о разводе с дизайнером и лучшей подругой Насти Каменских Анной Андрийчук.

Ряд признаний он сделал в программе "29 вопросов" на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Музыкант заявил, что ни о чем не жалеет.

"Это наше обоюдное решение. Мы в любом случае общаемся, у нас очень много общих друзей. Сказать, что жалею – нет. Жизнь – очень интересная штука, и, как оказалось, очень короткая, я имею в виду, что время очень быстро летит. Те 13 лет, которые мы прожили вместе, мы многому научились, много поняли и набрались колоссального опыта. Я ни о чем не жалею, я ей очень благодарен", – отметил Позитив.

Читайте такжеСедокова намекнула на развод с молодым баскетболистом и нарвалась на критикуПри этом Алексей прокомментировал решение бывшей жены рассказать о разводе публично.

"Был такой выбор, такое решение у Ани. Она меня предупредила. Мы в любом случае публичные люди. И Аня в том числе. Если это было ее решение, я ее в любом случае поддержал бы, даже если бы мне это не нравилось", – добавил он.

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Автор: Катерина Шварц