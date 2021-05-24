Музыкант признался, что любит свою экс-супругу "как человека".

Украинский музыкант Алексей Завгородний, который более известен под псевдонимом «Позитив», признался, что он уже довольно давно разведен со своей женой Анной Андрийчук.

Об этом он рассказал в программе «ЖВЛ», запись которой опубликована на YouTube-канале шоу.

По словам музыканта, между ними сохранились дружеские отношения.

«Позитив» отметил, что на самом деле он и не знал о намерениях экс-супруги рассказать о разводе, и что сам он не любитель публичных заявлений:

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«Мы не враги. Столько лет вместе пробыть, все, через что мы прошли… Я буду только любить и уважать такого человека. Конечно, мы навсегда останемся друзьями», – добавил музыкант.

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Автор: Катерина Шварц