Украинский музыкант Алексей Завгородний, который более известен под псевдонимом «Позитив», признался, что он уже довольно давно разведен со своей женой Анной Андрийчук.
Об этом он рассказал в программе «ЖВЛ», запись которой опубликована на YouTube-канале шоу.
По словам музыканта, между ними сохранились дружеские отношения.
«Позитив» отметил, что на самом деле он и не знал о намерениях экс-супруги рассказать о разводе, и что сам он не любитель публичных заявлений:
Читайте также"Я разочаровалась в семье": экс-жена Дзидзьо узнала о разводе из СМИ«Главное, что я ее очень люблю, как человека. И самое главное, чтобы не было никакой токсичности в этом разводе».
«Мы не враги. Столько лет вместе пробыть, все, через что мы прошли… Я буду только любить и уважать такого человека. Конечно, мы навсегда останемся друзьями», – добавил музыкант.
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