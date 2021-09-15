Артистка заинтриговала фанов информацией о новой роли в кино.

Известная украинская актриса и звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась со своими подписчиками в Instagram необычным снимком.

Читайте также"Попалась русалочка": Ксению Мишину заподозрили в беременностиВ своих "историях" Ксюша показалась в образе невесты, но не в классическом белом наряде. Она предстала в розовом мини-платье с открытыми плечами и с белой фатой, украшенной розовым цветком и бантом.

"Невеста готова", - подписала один из кадров "холостячка". Так актриса готовится к съемкам в новом фильме, на площадке она "засветила" и Артура Логая, участника "Танцев со звёздами".

Кто такая Ксения Мишина

Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет университета имени Карпенко-Карого.

У звезды есть сын Платон, которого она воспитывает сама. Ксения в интервью рассказывала, что рассталась с отцом своего ребенка и прекратила общение с ним.

В 2019 году актриса победила в шоу "Танцы со звездами". Ее партнером был Евгений Кот.

В 2020 году участвовала в проекте "Холостячка", в финале она выбрала Александра Эллерта. Пара жила вместе после шоу, а в июле 2021-го Ксения объявила о расставании с возлюбленным.

Автор: Ольга Робейко